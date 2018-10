18, Marzo, 2017 18, Marzo, 2017 4:35 a.m. 4:35 a.m.

CHOCOLATITO CERCA DE ROMPER NUEVO RÉCORD

El tetracampeón Román "Chocolatito" González está cerca de batir un nuevo récord mundial. Actualmente, es considerado el mejor boxeador libra por libra. Sin embargo, los expertos consideran que esta pelea será bastante difícil. "Chocolatito" González espera sumar su victoria número 47 (38 por la vía del nocaut) esta noche cuando se enfrente al tailandés Wisaksil Wangek, mejor conocido como Srisaket Sor Rungvisai, en el Madison Square Garden de Nueva York, combate donde se pondrá en juego la corona Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). "Me preparé para ganar y no importa la forma. No pensamos en nada más que en la siguiente pelea. Es un peleador duro el tailandés", expresó González a El 19 Digital. Si logra su victoria número 47, Román estaría cerca de superar la marca de Floyd Mayweather Jr. y Rocky Marciano, quienes alcanzaron 49 victorias sin derrota. El mexicano Ricardo "Finito" López se retiró con marca de 51. Esta pelea le ha generado mejores ganancias, pues cobró 550 mil dólares, 130 mil dólares más que la pelea en la que derrotó al mexicano Carlos Cuadras.