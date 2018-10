NICARAGÜENSES SE DESBORDAN A RECIBIR AL "CHOCOLATITO"

Miembros de la Juventud Sandinista, amigos, vecinos y familiares se han apostado esta mañana en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, ubicado a 11 km al este del centro de la ciudad de Managua para recibir al tetracampeón mundial de boxeo, Román "Chocolatito" González.

González arribó al país a eso de las 11:00 de la mañana tal y como se tenía previsto.

El pugilista aseguró que esta "fue una pelea difícil para ambos; fue bonita pero no me gustó que muchos cabezazos me dieron. Me hizo dos heridas una de cinco puntadas y una de tres. La sangre me estaba afectando la vista. La mayoría de los golpes los propiné yo y por por supuesto yo gané la pelea y voy por la revancha", expresó Román.

El boxeador aclaró que la caída que tuvo en el primer round de la pelea contra el tailandés fue accidental y "no por un golpe que me conectó".

Al respecto la vicepresidenta Rosario Murillo durante su alocución de este mediodía expresó que se reuniría con el tetracampeón. “Lo recibimos con amor, con cariño, (...) Vamos a estar por la tarde saludándolo, reuniéndonos y sobre todo rindiéndole homenaje por esa gran pelea de este sábado”, indicó Murillo.