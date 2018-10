CRONISTAS DEPORTIVOS REPUDIAN ANALOGÍA DE MAYORGA

10:19 a.m.

“Te parecés a una gorda con cáncer, así calva”, fue la frase con la que se refirió Ricardo "El Matador" Mayorga al mexicano Jaudiel Zepeda y que ha calado en las mentes de los cronistas deportivos del país, quienes han repudiado la analogía del púgil nicaragüense asegurando que esto va "más allá de un espectáculo".

"Ricardo, ojalá que tu madre, la que te acompañaba en todas tus peleas y subía al ring con tintes de colores chispeantes en el pelo, no le vayan a detectar cáncer, porque no vaya a ser y aparezca alguien como vos que le grite en la calle lo que le gritaste al mexicano: “Vieja gorda con cáncer y cabeza calva”. Estoy seguro se te retorcerían las tripas al escucharlo, como me pasó a mí", reflexionó el cronista deportivo Bayron Saavedra en su cuenta de Facebook.

Por su parte el redactor de Deportes de El Nuevo Diario, Haxel Murillo calificó la expresión de Mayorga como "inaudito, estúpido, e inadmisible".

"Hoy Mayorga en su ignorancia ofendió a las mujeres con cáncer y además dio a entender que a las mujeres se les debe golpear para calmarlas cuando según él están molestando" escribió Saavedra.

El boxeador David "Piolín" Morales, lamentó la analogía de Mayorga esta mañana, y consideró que no debe expresarse así de una persona con cáncer y peor de las mujeres.

"Él ha tenido un familiar con cáncer y sabe lo duro y difícil que es tener un familiar así y comparto el pensar de Haxel Murillo porque no se puede estar comentando esos errores y horrores y después pedir disculpas, las cosas no funcionan así", acotó el pugilista.

