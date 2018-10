MUJER QUE AGREDIÓ A POLICÍAS PIDE DISCULPAS PÚBLICAS

9:43 a.m.

María Gabriela Zablah de 34 años recibe en su hogar al equipo periodístico de 100%Noticias, con un semblante totalmente diferente al que tenía durante la comparecencia en la audiencia preliminar donde se le acusó junto a su esposo Robell Francisco Pasquier de supuestamente agredir a dos agentes de la Policía Nacional el pasado 7 de marzo. Está totalmente relajada y confiesa que ha tomado un par de calmantes. Dice que lee los salmos y que le han ayudado a mantener la paz en estas situación que vive.

"Perdí el control, estaba muy nerviosa y sé que no fue correcto haberle quitado la gorra al oficial pero me sentía intimidada, no lo justifico", asegura Zablah.

Explica que va a trabajar en su personalidad, pues "yo quiero sacar algo positivo de esto que pasó, mejorar".

"Considero que sí, merecen una disculpa, ellos son la autoridad y son las personas que nos ayudan y resguardan a la ciudadanía nicaragüense. Quiero pedirle disculpas a la jefa de la Policía Nacional, la señora Aminta Granera" añade la mujer.