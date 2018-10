BROOKLYN RIVERA ES PRESIONADO PARA FIRMAR DECLARACIÓN DE RECHAZO DEL NICA ACT 

8:50 a.m.

Los diputados sandinistas Edwin Castro y Gustavo Porras, también presidente de la Asamblea Nacional, presionaron al diputado Brooklyn Rivera de YATAMA para que firmara la declaración de rechazo a la ley Nica Act.

Rivera expresó por qué no quería hacerlo.

“Hay diferencia por el trato que en la historia de la Asamblea a dado a los diputados independientes, hasta ahora no nos da oficinas, no nos ha dado fondos sociales, ni fondos de representación parlamentaria, estamos discriminados, entonces por lo menos hay que reclamar en este caso un trato igual, porque ahorita lo que valemos los diputados independientes una bancada. ¿Por qué nos buscan, por qué nos solicitan, nos ruegan? Y lo hacemos por país, no por el gobierno, por una consecuencia del Nica Act que vamos a sufrir todos, el pueblo también, en ese sentido estamos pensando, pero el trato después de tres meses es discriminatorio en la Asamblea Nacional”, explicó Rivera.