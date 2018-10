MUJER ACUSADA DE AGREDIR A POLICÍAS EN TERAPIA

La mañana de este viernes se realizó la inicial en los Juzgados de Managua contra María Gabriela Zablah y su esposo Robell Francisco Pasquier luego de supuestamente agredir a dos agentes de la Policía Nacional el pasado 7 de marzo a eso de las 11:30 de la mañana en el sector de los semáforos El Dorado.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la pareja dio una vuelta en U mientras se dirigían a un negocio por lo que dos oficiales los detuvieron.

La pareja se rehusó a que los agentes se llevaran el vehículo al depósito vehicular, obstruyendo así el trabajo policial.

Previo a la audiencia Zablah conversó con 100%Noticias y reconoció tener carácter fuerte pese a las críticas que lanzaron contra ella en las redes sociales por haber actuado virulentamente contra oficiales.

"Lo reconozco, desde el lunes estoy yendo a terapia y me están dando una medicina (..) lo que más me ha dolido son los comentarios de las personas que me han llamado loca, no me considero loca, me considero una persona que tiene un trastorno de personalidad, de carácter fuerte, pierdo los estribos", explicó.

Durante el altercado, la fiscalía señaló que Gabriela mordió el dedo de unos de los agentes. La acusada denunció ante los medios de comunicación y la jueza a una agente policial que la llevó a la audiencia por agredirla e intimidarla mientras estuvo en la prisión. La acusada se muestra confiada en que "Dios hará justicia" y se siente tranquila. https://twitter.com/donaldo100nic/status/850372328416579584