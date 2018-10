PASTOR SATURNINO CERRATO A LA ESPERA DE SU PERSONERÍA JURÍDICA

9:42 a.m.

El pastor Saturnino Cerrato está a la espera de que el Consejo Supremo Electoral (CSE) le otorgue personería jurídica a su agrupación política Partido Restauración Democrática (PRD).

"Ya hemos cumplido con todo el proceso de organización que establece la ley electoral. Hemos organizado los 153 municipios, los 15 departamentos, las dos regiones autónomas del país; ya tuvimos la convención nacional del partido y este mes el CSE mandó a los partidos como lo establece la ley electoral para que se pronuncien en nuestro caso", acotó el religioso.

Cerrato espera que ese poder del estado responda a la petición de la agrupación política a más tardar el 5 de mayo.

DUDAN DE VERACIDAD DE CONVENCIÓN

Al respecto el directivo de la agrupación política Ciudadanos por la Libertad (Cxl), Adán Bermúdez dudó de la veracidad de la asamblea.

"Yo no he visto a Saturnino hacer lo que nosotros hicimos; nosotros hicimos la convención con la presencia del CSE; le dimos publicidad a todas las directivas y terminamos la convención; yo no creo que don Saturnino haya cumplido, si el FSLN se la va a dar (personería) ese es su problema" señaló Bermúdez.

Para el dirigente político "una cosa es la democracia y otra es estar regalando personerías jurídicas; si se la dan a (Saturnino) es porque tiene arreglos con el FSLN".