PESCADORES MATAN A PEZ MARTILLO EN PLAYA GIGANTE

3:33 a.m.

Un ciudadano denunció a un grupo de pescadores que mataron a un pez martillo el día de ayer en Playa Gigante, en Tola, Rivas.

Un grupo de pescadores en un bote particular atraparon a un pez martillo este lunes en Playa Gigante, en Tola, Rivas, denunció un ciudadano.

De acuerdo con la denuncia que se prefirió hacer en el anonimato por temor a represalias, un hombre de la zona abrió el cuerpo para descubrir que el escuálido era una hembra y estaba embarazada. Tenía seis pez martillo en su vientre.

"Al subir la red la miraron y la subieron a la lancha y la mataron a golpes porque ella llevaba un machetazo en la parte de la cabeza. Me imagino yo que la carne la usarán para cocteles", añadió el ciudadano.

Asimismo indicó que en el lugar no había presenta alguna de la Policía Nacional ni miembros del Ejército de Nicaragua.

La ley No. 747, aprobada el 11 de Mayo del año 2011, establece que los nicaragüenses, estamos obligados a velar por la protección y el bienestar de los animales domésticos y silvestres que cohabitan con los seres humanos, a fin de evitar su extinción, maltrato u otras formas de discriminación o sufrimientos innecesarios durante su reproducción, desarrollo y existencia; no obstante las autoridad aún no ejercen mano dura contra los violadores de esta ley.