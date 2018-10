PYMES PREOCUPADAS POR POSIBLE ALZA EN ENERGÍA

Las pequeñas y medianas empresas aglutinadas en el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME) están preocupadas por el posible incremento en la tarifa eléctrica, su temor se centra en que se les mida con la misma vara que a las empresas grandes.

Ellos sugieren que de darse el alza, se les aplique una tarifa eléctrica diferenciada.

“El precio promedio con que se estableció esto ya fue superado por el precio de mercado actual que está llegando a 50 dólares, que el 1% se le aplique a la micro, pequeña y mediana empresa por decir algo, pero no puede ser que le aumentés lo mismo a la gran empresa que a la pequeña empresa… No es por pedir que no nos aumenten la tarifa, no se trata de eso, es porque ayuda a fomentar y a volverla más competitiva”, señaló Leonardo Torres, presidente de CONIMIPYME.

“El consumo de energía se da en los sistemas de riego, y el cultivo que más utiliza riego es el arroz. En el sector productivo se utiliza más en el acopio y de industrialización, toda alza en la energía afecta los costos de producción”, expresó el ganadero Douglas Alemán.

El 15 de mayo está previsto que el INE defina un posible aumento.