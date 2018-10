BAYARDO ARCE A FAVOR DE AUMENTAR LA EDAD DE JUBILACIÓN ANTE DÉFICIT DE INSS

Por Houston Castillo | El asesor presidencial Bayardo Arce al salir del programa Jaime Arellano en La Nación en 100% NOTICIAS

El asesor del presidente para Asuntos Económicos y Financieros, comandante Bayardo Arce, se mostró a favor de la sugerencia hecha por una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la que recomienda al gobierno aumentar la edad de jubilación e incrementar la aportación mensual de los trabajadores y los empleadores, para reducir el déficit financiero del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

"Yo tengo 68 años o sea ya debería estar jubilado (..) sin embargo no lo he hecho, imagínate cuanto le he ahorrado al país. Yo conozco a mucha gente que se ha jubilado para tener la pensión y después andan angustiados, no hallan qué hacer y salen a pedir trabajo, y prefieren trabajar un poco más y perder la pensión porque el INSS se las congela, a estar haciendo nada en la casa; ¿se ven ustedes a los 60 (años) metidos en la casa haciendo jardinería?", dijo Arce.

Bayardo Arce, asesor presidencial para Asuntos Económicos | 100%Noticias

El FMI estimó “una combinación de recorte y racionalización de los gastos operativos y de salud, aumento en la edad de jubilación, incremento del período de cotización mínimo, aumento de la cotización patronal y laboral, y la revisión del mecanismo de ajuste de las pensiones”.

Actualmente en el país se requieren 750 semanas cotizadas, para obtener la pensión mínima, y las personas se pueden jubilar a partir de los 60 años.

Arce calificó las recomendaciones del FMI como un "buen aporte" y afirmó que en otros países la solución ante una problemática como la que actualmente atraviesa el INSS ha sido incrementar la edad de jubilación, o la cuota de aportación.

Las propuestas hechas por el FMI serían sometidas a discusión con diferentes sectores del país, incluidos sindicatos, trabajadores, empresarios y gobierno.