AGUSTÍN CEDEÑO RECHAZA CANDIDATURA A ALCALDE DE MANAGUA

3:13 a.m.

El cronista deportivo Agustín Cedeño rechazó la candidatura a la Alcaldía de Managua hecha por el presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán.

Cedeño afirmó que no existe chance para los partidos de oposición al Frente Sandinista para ganar la silla edilicia de Managua sobre todo porque existe mucha atomización.

“Aquí todos les tiran al mismo, al Frente, al Frente, entonces le querés tirara al Frente con 20 partidos repartidos, y no hay manera, o sea aquí es uno solo. Aquí para que vos compitás y le ganés al Frente tenés que ir unido”, señaló Cedeño.

Sobre las posibles candidaturas de Nemesio Porras y Enrique Armas por el Frente Sandinista, Cedeño considera que ambas figuras tienen arrastres pero que de ganar no pasarán de ser figuras decorativas en la Alcaldía.

“Nemesio es una figura pública, va a sumar votos… decorativa porque al final quién es el que manda en la Alcaldía? El secretario. El secretario aparece en todo, don Fidel en todo. Enrique es muy ambicioso, él aceptaría todo, por estar solo agachando la cabeza él aceptaría todo, toda la vida ha sido ambicioso… Uno tiene que llevarse bien con la gente, tiene que saber tratar a las personas, tiene que dar la mano bien, no solo enseñadita, abrazar a las personas y no andar esprayándose después, Enrique no es de esos, Enrique es muy erizo”, aseguró.

En el PLC se barajan nombres de candidatos a la Alcaldía de Managua como los de Chanito Aguerri, dueño del semanario el Mercurio y del ex concejal Walter Espinoza.