14, Mayo, 2017 14, Mayo, 2017 1:32 a.m. 1:32 a.m.

Incendio consume tramos en el Oriental

Un fuerte incendio consume una buena cantidad de tramos en el mercado Oriental, según reporte preliminar de los miembros de la Dirección General de Bomberos. El siniestro se originó en el sector que venden abarrotes, ropa usada y candelas y se originaron poco antes de las 6: 00 a.m. Aparentemente el incendio se originó por una candela que dejaron encendida en un tramo de madera, Según testigos. En el sector no hay servicio de energía eléctrica. En el lugar del siniestro se encuentran sofocando las llamas miembros de la Dirección General de Bomberos, Benemérito Cuerpo de Bomberos con más de 50 fuerzas, miembros de Dissnorte-Dissur. Además más de 20 cisternas de agua de la Alcaldía de Managua, indicó Fidel Moreno, secretario general. Más de 200 oficiales de la Policía de Seguridad están desplegados en diferentes puntos del centro de compras. Según comerciantes dentro de los tramos se guardaban candelas, alcohol y otros materiales inflamables que facilitaron la propagación del siniestro y en uno de los tramos hay 3 tanques de gas butano, que según las autoridades no han explotado. La columna de humo se divisa desde diferentes puntos de la capital y se presume que en el local hay ácido acético. Bomberos luchan contra las llamas desde varios puntos para evitar que el fuego se propague a más tramos, mientras comerciantes intentan rescatar algunos productos.