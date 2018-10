UPANIC: “SE NECESITA DIÁLOGO NACIONAL PARA SALVAR AL INSS”

10:47 a.m.

Tras el anuncio que hizo Roberto López, presidente Ejecutivo del INSS de que se mantendrán las pensiones reducidas de vejez a aquellos trabajadores que no lograron alcanzar las 750 semanas cotizadas, el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), Michael Healy hizo un llamado a un diálogo nacional.

“Yo te lo digo como UPANIC, yo creo que es fundamental que hagamos un diálogo nacional sobre el tema del INSS para que no estemos cada 2-3 años viendo qué va a pasar con el INSS, sino darle una sostenibilidad hacia el futuro… Yo creo que a través de un diálogo vamos a darnos cuenta quién es el culpable y quién no es el culpable… no podemos estar confrontando los unos con los otros”, dijo Healy.

López manifestó que los responsables del déficit del INSS fueron los gobiernos liberales.

“Desde 1990 hasta el año 2006, los gobiernos neoliberales saquearon el INSS acosta de eliminar los derechos de los trabajadores y de los pensionados”, señaló López

Sin embargo el ex presidente Arnoldo Alemán rechazó estos señalamientos expresando que durante su gobierno los gastos administrativos del INSS eran de 6 y 7%.

“Reducí los gastos administrativos de 13 a 14% que tienen (el gobierno actual) a un 6 o 7% que es lo que nosotros teníamos, ahí te ahorrarías mas de mil y pico de millones; segundo a aquellos que le han dado pago por adelantado por aquello de no cumplir con las 750 que también la pasé al presupuesto nacional”, declaró Alemán.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que a partir del 2019 el Seguro Social nicaragüense no podrá hacerle frente al pago de pensiones.