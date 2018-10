CHANITO YA NO QUIERE SER ALCALDE

11:03 a.m.

El empresario Juan Carlos Aguerri conocido como “Chanito”, y quien es propietario del semanario El Mercurio dijo que ya no tiene ganas de ser Alcalde de Managua.

La Presidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydee Osuna dijo días atrás que su partido le ofreció la postulación a Aguerri, sin embargo este señala que no recibió ninguna propuesta, no obstante considera que no es el momento indicado para correr por la silla edilicia de la capital.

Chanito Aguerri, años atrás mostró su interés en ser el alcalde de los capitalinos, pero ahora tiene sus razones para no aceptar la postulación.

“Estoy dedicado en mis negocios, tal vez en un futuro, ahorita no creo que sea un momento propicio y tampoco estoy preparado, porque para ser Alcalde, para aceptar esa responsabilidad tengo que poner mis cosas en orden, esto no es a la zumba marumba”, dijo Chanito.

Señaló que la capital necesita de un verdadero Alcalde que resuelva la problemática de los Managua, el que según él, debe ser un empresario.

“Que en realidad haya Alcalde de Managua porque la gente quiere un alcalde, tocarlo, que vaya a los barrios, que les dé respuesta… Yo creo que tiene que ser un empresario el próximo Alcalde de Managua, nosotros ya estamos aburridos de los mismos políticos”, aseguró.

Hasta el momento, el PLC no ha pegado una, pues a quienes les ha ofrecido la candidatura a la Alcaldía les han dicho que no.