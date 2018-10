21, Mayo, 2017 21, Mayo, 2017 4:35 a.m. 4:35 a.m.

TRUMP PIDE A LÍDERES MUSULMANES NO SER REFUGIO DE TERRORISTAS

Durante un discurso pronunciado frente a los líderes de 50 países de mayoría musulmana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó un mayor compromiso en la lucha contra el extremismo. Asimismo, Trump dio un mensaje de unidad y de refuerzo a las alianzas de la Casa Blanca en Medio Oriente, reportó Infobae. “Nuestras alianzas avanzarán en seguridad a través de la estabilidad, y no mediante la disrupción radical”, aseveró Trump con un tono de conciliación. El mandatario estadounidense instó a los presidentes árabes a "expulsar a los terroristas de sus lugares de culto". “Estados Unidos es una nación soberana y nuestra principal prioridad es siempre la seguridad de nuestros ciudadanos. No estamos aquí para dar una lección, ni para decirle a la gente cómo vivir, qué hacemos, cómo ser o cómo adorar. En su lugar, estamos aquí para ofrecer nuestra alianza, basada en intereses o valores compartidos, para buscar un futuro mejor para todos”, declaró el presidente Trump, según Infobae. Finalmente, el presidente de Estados Unidos acusó al Gobierno de Irán de financiar y entrenar a terroristas, y exhortó a los países árabes a aislar a la nación iraní. El presidente Trump realiza una visita oficial de dos días en Arabia Saudita. Foto: Associated press