UNIVERSITARIOS USAN BANDERA NACIONAL COMO ALFOMBRA

Estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria de Carazo (FAREM – Carazo), perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua) aparentemente usan Bandera Nacional como alfombra en la entrada de un baño del recinto académico municipal, según una denuncia que llegó a Radio Estéreo Romance por parte de una universitaria de la misma casa de estudio.

Sin embargo, un joven de nombre Carlos Fernando Martínez, desmintió la versión asegurando que la foto está desprestigiando a la Alma Mater, sustentado su argumento con esta foto:

100% Noticias intentó comunicarse con las autoridades de FAREM Carazo y de la UNAN Managua en su recinto central para conocer si el acto es real, pero NO contestaron las llamadas.

Este sistema informativo consultó además la Ley sobre características y uso de los Símbolos Patrios y en el artículo 73 claramente dice:

“Artículo 73.-Las contravenciones a la presente ley que constituyen desacato o falta de respeto a los Símbolos patrios se castigarán, según su gravedad y las condiciones del infractor con multas de cien (C$ 100.00) a quinientos córdobas. (C$ 500.00), o con arresto hasta de quince (15) días. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por mil córdobas (C$ 1.000.00), que será aplicada gubernativamente.”