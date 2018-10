DETIENEN A HOMBRE QUE ASESINÓ A 8 PERSONAS

Todavía no se presentaron cargos y se desconocía el motivo o si el atacante conocía a sus víctimas, una de las cuales era un subjefe de policía.

En tanto su identidad fue reportada por The Clarion-Ledger como Cory Godbolt. El mismo medio publicó un video en el que un Godbolt ya apresado balbucea e intenta explicar a una reportera que una de sus víctimas "simplemente estaba ahí, mi plan no fue diseñado para él".

"Estábamos hablando de que me llevara a mi hijos, yo tenía una conversación con su padrastro y su madre, mi esposa, sobre que yo me llevara a mis hijos, y entonces llamaron a la policía. Gente que ni siquiera vivía en la casa, intervino", dice Godblot en un lenguaje cortado mientras agentes de seguridad lo custodian.

"Me quedé sin balas", lanza en un momento. "Suicidio a manos de la policía, esa era mi intención. No estoy apto para vivir, no después de lo que hice", agrega.

Con información de Infobae