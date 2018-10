MOTÍN EN CELDAS DE RIVAS POR SUPUESTA TORTURA A REOS

11:16 a.m.

Familiares de reos que permanecen en la Delegación Policial de Rivas denunciaron que los oficiales supuestamente están torturándolos tras un amotinamiento la tarde de este lunes.

Según los denunciantes quienes prefieren ocultar su identidad, el motín se registró por las condiciones inhumanas en que se encuentran los ciudadanos que están enfrentando diferentes delitos.

Foto de uno de los reos que supuestamente fue torturado | Cortesía

"Nos avisaron que los estaban golpeando y torturando. Los tienen adentro prácticamente en las celdas y no los sacan, se escuchan gritos", dijo una de las denunciantes.

Podría interesarte: Denuncian que policía impidió protesta de jóvenes en el INSS

La mujer aseguró que dos patrullas de policías antimotines ingresaron a la estación para intentar calmar la situación que se registró desde tempranas horas. "Quise comunicarme en Asuntos Internos de la Policía Nacional en Managua y nadie nos atendió. Los reos que estaban en juicio los tiene en un microbús, pero los que ya cumplen condena los están agrediendo", agregó la fuente.Las denuncias de supuestas torturas no es nada nuevo para el asesor de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, Pablo Cuevas pues no es la primera vez que reciben una denuncia de la Delegación de Rivas; es por ello que su filial de Carazo se movilizó a la hasta ese municipio para documentar la supuesto abuso de autoridad."Las condiciones ahí son fatales. Ni para un animal es una condición ahora para un ser humano" dijo enfáticamente Cuevas. El defensor de los derechos humanos afirmó que los, porque están saturadas las celdas. "Esas son las condiciones que hay ahí: zancudos, ratas ,etc. Nosotros ya hemos recibido información y hemos hecho del conocimiento de la jefatura policial", agregó.

100% Noticias intentó comunicarse con la vocera de la Policía Nacional, Vilma Rosa González, sin embargo no respondió nuestras llamadas.