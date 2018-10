COMERCIANTES DEL ORIENTAL Y ALCALDÍA ACUERDAN DESALOJO

La Alcaldía de Managua reubicará a ocho comerciantes que no fueron afectados por el incendio del pasado 14 de mayo en el Mercado Oriental, debido a la construcción del nuevo galerón para los comerciantes que sí lo perdieron todo en este siniestro.

La reubicación es temporal, y esta se debe a que los tramos de estos comerciales están ubicados en la vía de acceso a la zona de construcción, lo cual dificulta el ingreso de la maquinaria.

Los comerciantes se reunieron y acordaron con las autoridades de la Alcaldía de Managua ser desalojados y reubicados en la parte trasera de la Estación número Uno de la Policía Nacional. Ellos aducen que tuvieron que firmar el acuerdo porque no tuvieron de otra.

“Nos van a reubicar del lado del ceibo dicen, por las buenas o por las malas dijeron”, expresó la comerciante María García.

“Cuanto me cuesta mi tramo, cuanto no he aguantado yo para tener mi tramo, y que me lo lleguen a quitar, no es justo lo que están haciendo con nosotros”, dijo otra de las comerciantes que será reubicada.

“Si nosotros no estamos de acuerdo, de todas formas es orden del presidente, dicen. Entonces no había más qué hacer, si no aceptábamos de todas formas nos iban a quitar”, comentó Víctor Suárez.

“La propuesta estaba hecha que si iban a hacer el galerón o no, de que iban a ampliar la calle, íbamos de viaje, se iba a hacer aunque no quisiéramos, y ni modo en vez de quedarnos en el aire, tener que aceptar”, refirió el comerciante Donald Maradiaga.

Las autoridades de la Alcaldía de Managua señalaron a los comerciantes que tienen diez días para abandonar sus tramos.

“Los ocho comerciantes no resultaron quemados, pero si han sentido en carne propia las afectaciones que sufrieron sus compañeros. Hemos alcanzado un diálogo amplio y en un primer momento fue difícil llegar a un acuerdo, pero ya les hemos dejado claro la importancia de contar con un mercado seguro, con un debido sistema eléctrico y con vías de acceso”, explicó Fidel Moreno, Secretario General de la Alcaldía de Managua.

“Estarán reubicados detrás de la Estación Uno, durante un periodo de seis meses, tiempo en el que estimamos se construya el galerón y una vez que la obra esté lista ellos podrán incorporarse al galerón o bien permanecer en el sitio que se le construirá temporalmente, así mismo estarán exentos del canon de arriendo durante todo este periodo”, agregó Moreno.