CONDUCTORES AVALAN AUMENTO DE PENAS

La mayoría de conductores entrevistados por 100% Noticias avalan la reforma al Código Penal —aprobada recientemente por la Asamblea Nacional— que establece hasta ocho años de cárcel para aquellos ciudadanos que manejen en estado de ebriedad y provoquen la muerte de terceros.

Esta reforma, también, indica que los choferes no podrán mediar con los familiares de sus víctimas y que permanecerán en prisión mientras enfrenten el proceso judicial.

"Nos tenemos que componer para no llegar a eso porque estar preso no es (fácil)... A mí ya me han suspendido la licencia, entonces, ya no hay que permitir eso", dijo el taxista Carlos Contreras.

"Está muy bueno porque así está aminorando la cantidad de accidentes, en realidad, si no le ponen un estate quieto a eso, más familias, más padres, más madres son los afectados", manifestó el motociclista Juan Ortiz.

"Yo soy de la opinión de que, si andamos en estado de ebriedad y andamos haciendo lo indebido, está bien. Debería de sancionarse porque nosotros nos debemos a la población como conductores de este tipo de servicio y andar en estado de ebriedad no es lo usual (adecuado)", señaló el taxista Camilo Ramírez.

PRIMERA CAUSA DE MUERTE VIOLENTA EN NICARAGUA

Según el Instituto de Medicina Legal (IML), los accidentes de tránsito se han convertido en la primera causa de muerte violenta en el país, y el consumo de licor es un factor influyente.

Más del 30% de las personas que fallecen en accidentes de tráfico "tienen niveles importantes de alcohol en sangre", afirmó el doctor Zacarías Duarte, director de Medicina Legal.

Las principales víctimas mortales de accidentes de tráfico son hombres jóvenes de entre 18 y 35 años.

*Imagen referencial