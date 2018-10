DENUNCIAN SUPUESTA OBSTRUCCIÓN AL TRABAJO ELECTORAL

Lea también: Almagro ofrece su cargo a cambio de la libertad de Venezuela

Activistas del(PLC) de San Rafael del Sur denunciaronen los Consejos Electorales Municipales (CEM) de esa localidad. El presidente del CEM de, denunció públicamente al primer miembro del CEM por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (),, y la segunda miembro del CEM por el Partido de Restauración Democrática (), Catherine Moraga, porque presuntamente trabajan de manera fraudulenta en dicha entidad electoral. "Estos ya previamente habían redactado el acta fuera del Consejo y ya estaban redactando puntos donde ellos(en los) que la ley me ampara, como es el nombramiento del personal, como que las decisiones se iban a tomar de forma donde ellos tuvieran mayoría, de que el voto doble para mí no iba a existir", explicó Ismael Gutiérrez., y yo declaro públicamente y denuncio públicamente que esto no puede seguirse dando", afirmó Ligia Aráuz, representante legal del PLC en San Rafael del Sur. Ante esta denuncia, 100% Noticias intentó comunicarse con los señalados. Francisco Gutiérrez pidió que lo llamáramos en veinte minutos porque estaba en una reunión, pero no volvió a responder. Por su parte, Catherine Moraga dijo escuetamente: "No, no es cierto, las cosas no son así", y se cortó la llamada. Los hechos ocurrieron el 23 de junio bajo el resguardo de la Policía Nacional.