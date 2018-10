NICARAGUA CONTRAE MÁS DEUDA EXTERNA

10:34 a.m.

En este primer semestre del año, Nicaragua obtuvo 667.5 millones de dólares en préstamos internacionales, 212.2 millones más en comparación al primer semestre del año pasado.

Aunque los diputados señalan que dichos préstamos no violentan la Ley de Endeudamiento Público debido a que los mismos son altamente concesionales, ciudadanos consultados resienten el grado de endeudamiento adquirido por el país.

En este primer semestre del año, la Asamblea Nacional aprobó nueve préstamos internacionales por un monto total 667.5 millones de dólares, dirigidos a proyectos de electrificación, infraestructura vial, apoyo al corredor seco, entre otros.

“Se nos hace más cara el costo de la vida de los nicaragüenses, porque somos los nicaragüenses los que pagamos las deudas”, “Eso se puede resumir en una sola palabra: mala administración del dinero, porque muchas veces gastamos y gastamos y no sabemos medir el presupuesto”, “Vamos a quedar en las malas, en las llagas, si no se puede solucionar ese problema de andar prestando pues mejor no prestar”, “A largo plazo todos tenemos que pagar esos préstamos que hace el gobierno que está de turno y sin embargo pienso que esos préstamos a largo plazo van a ser pagados con un alto porcentaje de lo que se prestó”, expresaron algunos nicaragüenses al respecto.

Los montos aprobados en este primer semestre del año, superan en un 46% a los préstamos aprobados en el mismo periodo del año pasado.

“Los endeudamientos desde hace muchos años ya no son un problema que venga a presionar de manera indiscriminada la finanzas públicas. A partir que se aprobó la Ley de Endeudamiento Público ya nosotros no podemos contraer endeudamientos que no sean sostenibles en base al crecimiento económico. Efectivamente hemos captado más recursos altamente concesionales de la comunidad internacional y efectivamente han sido mayores que los del año pasado, pero todos dentro del marco de la Ley de Endeudamiento Público y con total sostenibilidad y total justificación”, aseguró Wálmaro Gutiérrez, Presidente Comisión Económica de la Asamblea Nacional.

“Tenemos que darle el beneficio a este gobierno que ha llegado a conseguir dinero muy barato, todo con una concesionalidad que se enmarca en esa política de endeudamiento”, dijo Azucena Castillo, Diputada del PLC.

Entre los préstamos más grandes aprobados, está uno de 136 millones de dólares para la ampliación de la pista Juan Pablo II.

