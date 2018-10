ANA YANCI: "ME AYUDÓ ALGUIEN GRANDOTE: JESUCRISTO"

Ana Yanci se muestra circunspecta al momento de esta entrevista. Dice que hablará por primera y única vez a un medio de comunicación luego de ser investigada junto a Omar Núñez Campos por presunto tráfico de personas con fines de explotación sexual.

Confiesa que aún tiene heridas emocionales por el mediático caso en el que la vincularon. La modelo y expresentadora del programa La Matraca estuvo detenida al menos 48 horas en la Dirección de Auxilio Judicial —conocida como El Chipote— y fue liberada de forma sorpresiva la noche de este lunes ante la falta de pruebas.

Al preguntarle a quién le debe su libertad, la modelo respondió: "El estar libre se lo debo a Jesucristo. Gracias a mi familia que me tiene bien por eso estoy dándole gracias a Dios".

Asimismo Ana Yanci cuenta que se encontraba en su casa y que se había tomado una medicina para la gripe cuando de repente llegó la Policía Nacional.

"Cuando veo que entra un montón de gente y en el momento no comprendo quiénes eran y me dicen:' Es la policía'. (Ellos) entraron a mi casa y empezaron a revisar todo: mi gaveta, mi cama, hasta lo más íntimo. Cuando terminan de revisar, no encontraron nada, solo unos vibradores que eran de mi uso. Me dijeron que me cambiara de ropa, yo accedí... y me llevaron presa", relata.

SU EXPERIENCIA EN LA CÁRCEL

Ana Yanci asegura que en la cárcel la Policía le tomó las huellas y le hizo una serie de cuestionamientos.

"Ahí ni cuenta me daba de todo lo que decían de mi en las redes sociales. Doy gracias a Dios de que al momento de mi detención mi madre estaba en Managua, pues ella es de Rivas".

Prosigue su relato indicando que en las celdas se encontró con "unas muchachas bien buenas, bien ungidas. Hacíamos cultos espirituales, cantábamos alabanzas, y oré; necesitaba esa disciplina, por eso, le agradezco a Dios, uno aprende a valorar lo que es más importante", indicó.

MODELO RESPONDE A LAS CRÍTICAS DE LAS REDES SOCIALES

La modelo cuenta que al salir de la cárcel conoció las personas que realmente han estado con ella en las buenas y malas.

"Fue bastante duro al inicio (saber lo que dijeron)... tal vez te sonará extraño, pero estoy acostumbrada a comentarios malos y buenos", aseguró.

Ana Yanci abandonará el programa La Matraca.

"No voy a continuar (en el programa La Matraca), es algo que yo lo he decidido; ya lo venía considerando. Es una etapa en mi vida que yo la iba a dejar, que por cierto fue una etapa bonita, pero es una etapa que cierro".

EXPRESENTADORA SE DEDICARÁ A REFLEXIONAR

que se tomará unos días libres para pensar y analizar todo lo que hará en su futuro, aunque no descarta volver a trabajar, pero esta vez no en televisión. También, aseguro que se acercará más a Dios.

"Tengo mi licenciatura, mi postgrado; siempre he vendido ropa, cosméticos, crema, bisuterías, me muevo bastante en eso. Mientras me establezco físicamente, tengo una familia que me apoya nada me va a faltar", señaló.

Ana Yanci concluye esta entrevista exclusiva bendiciendo a todas aquellas personas que hicieron comentarios negativos en su contra. Y a los jóvenes les recomienda: "No hagan cosas buenas que parezcan malas".

