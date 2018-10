KUCZYNSKI ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE UN “PERDÓN MÉDICO” A FUJIMORI

4:41 a.m.

El presidente de Perú,, aseguró este viernes que un grupo de doctores lo ayudarán a determinarpara el exmandatario, reportó Infobae. En una entrevista a Radioprogramas, Kuczynski manifestó que, antes de que finalice el año, decidirá si Fujimori será excarcelado. Aunque, aclaró que no utilizará el indulto presidencial permitido por la legislación peruana. “Esto no es un indulto, es un perdón médico. Eso está exclusivamente determinado por la opinión de médicos de primer nivel que verán cuál es el estado de salud del expresidente Fujimori”, afirmó el jefe de Estado de Perú.Según el medio argentino, la legislación peruana indica quea menos que tenga una enfermedad terminal. Desde 2013, Fujimori ha introducidopor razones humanitarias, las que han sido rechazadas porque los galenos señalaron que no sufre ninguna enfermedad incurable ni padece de trastornos mentales graves. Por su parte, La organización pro derechos humanosrechazó la posible liberación del expresidente Fujimori. “Cualquier indulto u otro tipo de liberación de Fujimori por motivos políticosy un serio retroceso para el estado de derecho en el país”, aseveró la organización en un comunicado. Anoche unoscontra la posible excarcelación de Fujimori. Foto: El Universo