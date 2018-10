COMANDANTE EDÉN PASTORA ES DIAGNOSTICADO CON CÁNCER

9:31 a.m.

El excombatiente guerrillero Edén Pastora, conocido como “Comandante Cero” reveló a 100% NOTICIAS que emprende una batalla contra el cáncer de próstata. La enfermedad le fue descubierta en el mes de noviembre del año pasado cuando acudió a un chequeo rutinario al Hospital Militar.

“Después de una larga lucha en las guerras revolucionarias, después de tres guerras y tres guerrillas, abandono, pobreza, miseria, exilio, etc, etc…Yo creía que ya lo había vivido todo a mis 80 años y que no tenía nada nuevo de experimentar. Resulta que en noviembre en un examen regular, sin sentir nada, sin experimentar ningún tipo de dolor, ni nada extraño en mi cuerpo, en un examen en el hospital Militar, de esos exámenes que se hacen rutinarios, descubrieron de que tenía cáncer”, dijo Pastora.

El exguerrillero y figura principal en la toma del palacio en 1978 se ve optimista de librar esta lucha contra la enfermedad.

“Mi mujer, Yolanda palideció. Yo me encogí de hombros, ni frío ni calor, porque yo he estado preparado desde hace tiempo para la muerte, aunque no para el dolor”, expresó el “Comandante Cero”.

El día de ayer llegó procedente de San Salvador (El Salvador) donde se realiza el tratamiento, que consiste en radiaciones dirigidas al tumor canceroso. En el vecino país pasó un mes y tres semanas recibiendo radiaciones, cinco por semana, en total se hizo 31 radiaciones.

“Llegaron a la conclusión de que en El Salvador había un aparato, lo último en radiaciones a la par de Cuba y el Inss porque estoy asegurado decidió mandarme a El Salvador”, explicó.

En un mes Pastora deberá viajar nuevamente a El Salvador para chequear si el cáncer fue erradicado de su cuerpo o bien para continuar el tratamiento.

