CAPRILES RECOMIENDA A MADURO CANCELAR "EL FRAUDE CONSTITUYENTE"

El gobernador del estado de Miranda y líder opositor venezolano,, participó este domingo en laconvocada por los detractores del gobierno de Nicolás Maduro y destacó lade los ciudadanos. De acuerdo con Infobae, Capriles externó su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta por el chavismo, y no dio cifras del nivel de participación en Venezuela "para evitar triunfalismos". "que nos robaron el año pasado... Esta no es una competencia entre el sí y el no. Queremos ratificar que en el país hay democracia", afirmó Capriles. No obstante, el funcionario opositor brindó datos sobre la votación en el extranjero. "Se calcula que puede haber un millón de personas votando. Hay un pedacito de Venezuela en cada rincón del mundo", aseguró Capriles.Asimismo, el líder opositor señaló que las cifras recibidas concuerdan con las proyecciones de la consultora Datanálisis, que calculó la participación de 11 millones de personas, correspondiente al 55% del padrón electoral. Según el medio argentino, ante la masiva participación en el plebiscito, Henrique Capriles exhortó al presidente Maduro a cancelar la Constituyente. "Si yo fuera asesor de Maduro, le recomendaría que vea lo que está pasando. Sobre la base de esta participación, si tiene algo de sensatez,si no quiere tener en el basurero político y no quiere terminar de sepultar la fuerza política que representa, lo que debería pasar en las próximas horas es, manifestó Capriles. Foto: abc.es