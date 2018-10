OMAR LOLA INCONFORME CON ESCOGENCIA DE MENDIETA

El Concejal Liberal Omar Lola, quien inscribió su precandidatura a la Alcaldía de Managua ante Ciudadanos por la Libertad, mostró su inconformidad por la escogencia del actual candidato Mauricio Mendieta.

Lola señaló que su partido violó los estatutos internos al no inscribir a Mendieta quien no milita en Ciudadanos por la Libertad, por lo que jamás hubo consenso sino dedazo.

“Don Mauricio no se inscribió, la solicitud para ser candidato a Alcalde fue a través de la presidenta de nuestro partido, doña Kithy Monterrey, creo que el reglamento no se cumplió como debía haberse cumplido… Ahí no hubo otros nombres, no hubo otra inscripción, yo no violenté en ningún momento el reglamento”, expresó Lola.

Pero Kithy Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Lola fue informado del proceso de escogencia del candidato en Managua.

“Lo que sucede es que no hay inscripción, ese procedimiento fue claro y yo personalmente tuve una conversación con él (Lola) hace dos meses (…) Nosotros necesitamos candidatos que en estos momentos realmente tengan la capacidad de ser Alcaldes, creemos que Managua es la plaza más importante que tiene el país”, dijo Monterrey.

Omar Lola asegura que a pesar de la decisión de su partido apoyará la campaña electoral en Managua.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!