MONTEALEGRE Y DEMÁS CONDENADOS APELAN SENTENCIA POR ESTAFA

6:27 a.m.

Este viernes, los representaste legales de Álvaro Montealegre, Hugo Paguaga y Roberto Bendaña, se presentaron a audiencia ante el Tribunal de Apelaciones Audiencia, para que se les dé un fallo de No Culpabilidad por los delitos de Estafa Agravada, Crimen Organizado y Ofrecimiento Fraudulento, por los que fueron condenados. A las víctimas de los tres condenados, se les aseguró el resarcimiento de daños al decomisarle a los procesados extensas fincas. Las 17 personas afectadas, en su mayoría son personas de la tercera edad, a quienes se les despojó a través de engaños más de cuatro millones de dólaresEn la audiencia, los grandes ausentes son los condenados, Bendaña por estar viviendo en Estados Unidos prófugo de la justicia; Montealegre y Paguaga porque aseguran estar muy enfermos, según sus abogados. Contrario a los condenados, las víctimas que son personas de la tercera edad y con múltiples enfermedades crónicas, hicieron presencia ante el tribunal. A pesar que hace dos meses Juan Manuel Guerrero, abogado de Montealegre, anunció que no seguiría ejerciendo su defensa, porque el procesado no le pagaba ni a él que es su defensor. Este viernes estuvo en ante el Tribunal de Apelaciones pidiendo se deje en libertad a su defendido.© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!