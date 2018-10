DENUNCIAN MANIPULACIÓN EN RECUENTO DE VOTOS EN CONSTITUYENTE DE VENEZUELA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juramenta hoy miércoles a los 545 asambleístas de la Consituyente y mañana se instalarán en el Palacio Legislativo | Foto: EFE

Con información de El Mundo

Las cifras de participación en lasde Venezuela fueron manipuladas por al menos un millón de votos, según informó hoy Smartmatic, una empresa que ha trabajado en Venezuela desde el 2004. "Sabemos, sin ninguna duda, que el dato de participación de las recientes elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente fue manipulado", dijo el CEO de Smartmatic, Antonio Mugica, en una rueda de prensa en Londres. "Estimamos que la diferencia entre la participación real y la anunciada por las autoridades es de al menos un millón de votos", apuntó. El mandatario venezolano anunció el lunes que habían ganado las elecciones por un 41,5%, lo que supuestamente equivaldría a 8 millones de votos. Sin embargo, la oposición baraja la cifra de 2.400.000. "Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación", agregó Mugica, según publica también 'El Nacional', quien atribuyó la manipulación a la falta de auditores de la oposición venezolana. Mugica dijo al portal de noticias BBC Mundo que los integrantes de la empresa estuvieron los dos últimos días analizando los resultados y que no tienen ninguna duda de que hubo manipulación. También reveló que no comentó al Centro Nacional Electoral sobre esta cuestión: "No sentimos que alertar a las autoridades del CNE antes de hacer esta declaración fuera lo correcto. Pensamos que a las autoridades no les iba a gustar lo que teníamos para decir".