EDÉN PASTORA APARECE TESTIFICANDO VICTORIOSO SOBRE EL CÁNCER

El comandanteS hace unas semanas su lucha contra el cáncer, ha aparecido en un video testificando sobre su proceso de recuperación. "Es cierto que yo nunca creí que iba a tener cáncer, que me podía morir de cualquier cosa menos de cáncer porque yo he sido un viejo fuerte, luchador, alegre, dispuesto a morirme de cualquier cosa, pero nunca me imaginé que de cáncer", dijo Pastora conocido como el Comandante Cero.El excombatiente guerrillero descubrió el padecimiento en el mes de noviembre del año pasado cuando acudió a un chequeo rutinario en el hospital Militar. Pastora ha dicho que fue una batalla, un combate más, "que seguro lo iba a ganar con ayuda de Dios y con el Centro de Ayuda de Cáncer de El Salvador, la mejor en América Latina".El exguerrillero y figura principal en la toma del palacio en 1978 se vecontra la enfermedad.

