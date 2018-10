MAS DESPLIEGUE POLICIAL EN MINA LA INDIA POR PROTESTA CONTRA EXPLORACIÓN MINERA

"QUEREMOS QUE SE VAYA CONDOR GOLD"

Las autoridades desplegaron más fuerzas, ubicada en el municipio de Santa Rosa del Peñón, León, luego que un grupo de pobladores persisten en mantener un plantón contra la empresa minera Condor Gold. La exigencia de los comunitarios es tajante: Quieren que la empresa se vaya. Olman Salazar, coordinador comunal de Mina La India aseguró vía teléfonica a 100% NOTICIAS que desde ayer martes hay un sitio de estado en el lugar.están contaminando los pozos, nos quiere desalojar Condor Gold", denunció el comunitario.La empresa por su parte emitió un comunicado asegurando que Condor Gold cuenta con los permisos pertinentes y acuerdos con los dueños de propiedades donde se realizarán unos estudio. Además indicó que como empresa han conversado con al menos 300 familias de diferentes comunidades a través de reuniones públicas con representantes de la comunidad para explicarles la situación. Salazar por su parte aseguró que la empresa miente pues si bien han visitado ciertas casas para proponerles su intención, Condor Gold no ha hecho una convocatoria de manera pública."Ellos no nos han dado la información que requerimos, se han escondido y han dicho que han buscado la solución a través del diálogo", indicó. "Lo que tratan de esconder es la información, han escondido todo lo que han venido haciendo; ellos no dicen que han secado cinco pozos., agregó. El comunitario agregó que en el lugar están reunidas unas mil personas y según un sondeo que realizaron en la zona se constató que un 96% de los pobladores no apoya a la empresa.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!