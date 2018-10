FAGANIC PROPONE CERRAR FRONTERAS A PRODUCTOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua () dijo que esperarán 15 días para que el gobierno resuelva las, de lo contrario van a hacer tranques en la frontera norte para frenar la importación de productos de estos dos países. “Nosotros debemos ir a trancar las fronteras, no permitir que ningún producto que venga de El Salvador y Honduras ingrese a Nicaragua. Si en 15 días no tenemos respuesta ya vamos a comenzar a buscar otras alternativas”, señaló Vargas.Mientras tanto, industrias como Centrolac reconocen que ha bajado el precio a losporque no están exportando a Honduras. “Le estamos pagando un poco menos, nuestras exportaciones se han visto afectadas en Centroamérica y en Suramérica, entonces tenemos menos demandas”, dijo el gerente de Centrolac, Alfredo Lacayo.y Centrolac firmaron acuerdos para mitigardonde esta industria se compromete a no importar leche en polvo, separar en sus puntos de venta las formulas lácteas de la leche cruda para no confundir a la gente, y promover el