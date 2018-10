“ESTAMOS DECRETANDO ESTADO DE EMERGENCIA POR FEMICIDIOS”

4:33 a.m.

Este jueves se realizó en Managua una marcha por varios, llamada “”, en repudio a los femicidios ocurridos en el país.La caminata hecha por más de 200 personas entre mujeres y hombres y familiares de, se vistieron de rojo en símbolo de laen lo que va del año, y caminaron en total silencio desde el Ministerio Público hasta la Policía Nacional en plaza El Sol. “Estamos decretando estado de emergencia en el país debido a las 39 mujeres asesinadas, sólo en el mes de agosto se están reportando 8 asesinatos, el día de hoy se encontró otro cadáver de otra mujer asesinada en Diriomo y eso nos demuestra que la saña y la violencia es grave. No podemos seguir naturalizándonos o acostumbrando que estos crímenes se sigan dando en el país”, expresó, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).Laspara estar alertas y al gobierno demandan más protección, pues “la no respuesta de las Comisarías de la Mujer están vulnerando más la seguridad de las mujeres que acuden en busca de protección”. “Ya es hora que el Estado tome cartas en el asunto, asuma que esta es una realidad muy dolorosa para las familias nicaragüenses y que empecemos a revisar lo que está fallando”, agregó Jiménez.Uno de los últimos casos de mujeres asesinadas es el dede 34 años, quien desapareció el 10 de agosto y su cuerpo fue encontrado decapitado el 17 del mismo mes. “Este es un crimen doloroso que lo estamos viviendo aquí en Managua, hemos visto el dolor de la familia, lo que significa no poder enterrar el cuerpo completo, esto nos está dando un mensaje de que tenemos que hacer algo, que algo está fallando. Hay una actitud de querer minimizar un problema que está desangrando al país”, indicó la feminista. El año pasado, hubo un total de, según cifras del organismo Católicas por el Derecho a Decidir.