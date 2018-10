MURILLO: “SOLO SE HA VISTO UN CUERPO”

9:41 a.m.

Hasta el medio día de este martes, solo se había visto un cuerpo de los 13 pescadores que integraban la tripulación del barco “”, así lo informó, vicepresidenta de la República. “Solo se ha visto un cuerpo, es lo que relatan los buzos, un cuerpo en la cabina del capitán, los otros cuerpos no se han visto, se supone que estarían en los camarotes”, expresó Murillo.Agregó que un equipo dese encuentra en el lugar para realizar el trabajo de identificación y entregar lo que puedan recuperar de los cuerpos a los familiares de las víctimas. “Se tiene que contar con el respaldo de Medicina Legal para asegurar que se guarden todas las precauciones (…) Me dicen los compañeros que después de casi 2 meses no hay riesgo epidemiológico”, comentó.