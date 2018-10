ARCE DICE QUE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE TICOS ES A COSTA DE NICARAGUA

9:40 a.m.

Este viernes el asesor presidencial para asuntos económicos Bayardo Arce, volvió arremeter contra el gobierno de Costa Rica señalando que su crecimiento se debe a que esa nación contribuyó como frontera para que Estados Unidos atacara a Nicaragua durante los añosArce respondió así a un análisis delexpone que Nicaragua no puede alcanzar a Costa Rica en materia económica, pero si puede crecer el doble. "Nosotros fuimos víctimas de una guerra, de una agresión por parte de Estados Unidos. Costa Rica prestó su territorio para esa guerra, Honduras prestó su territorio para esa guerra; desde El Salvador salían los bombardeos para esa guerra, y a todos elloscontra nosotros", sentenció Arce."A nosotros nos minaban los puertos, nos bombardeaban los aeropuertos, a ellos les ayudaban a crecer económicamente", añadió Arce. El asesor económico, fuertemente señalado por sus declaraciones aclaró que aunque no es culpa ni del pueblo tico, ni hondureño, ni salvadoreño, el hecho de que los gobiernos hallan prestado sus fronteras para esa guerra afectó enormemente la economía. "Es por ello que cuando se analizan (temas económicos) se sustraen esas realidad políticas entonces solo se ponen cifras". Al respecto el embajador deaseguró que en esa nación también se vivió un período muy conflictivo en la época de los (años) 70 y 80, pero "el crecimiento que hemos tenido es por una serie de valores y principios que hemos destacado como (invertir en) la educación, el no tener ejército;, indicó.Nicaragua registró el año pasado un, según datos publicados por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!