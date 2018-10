FAMILIA DE KARLA ESTRADA A LA ESPERA DE SU CRÁNEO PARA ENTERRARLO JUNTO A SU CUERPO

La familia de, están a la espera de que el Instituto de Medicina Legal (IML) les entregue el, quien fue asesinada y decapitada el pasado 10 agosto por su parejade 36 años de edad. Las hijas, madre y hermano de Karla piensanpero en una caja aparte.El cráneo de la occisa fue hallado este domingo en horas de la tarde a unos 68 metros de donde fue encontrado su cadáver, en un predio montoso del residencial Las Colinas. El comisionado mayor, segundo jefe de la Policía de Managua, dijo en el lugar que el IML confirmaría a través de lassi el cráneo pertenece a la mujer.Gutiérrez señaló que en el lugar también estaba una cola para atar el cabello; entre otras prendas, pero el jefe policial no especificó de qué tipo; y que estas también serían analizadas. “Nosotros iniciamos el trabajo con la técnica canina; sin embargo, no fue posible dar con la cabeza y no nos dimos por vencidos y el día de hoy (ayer domingo) continuamos. Él (Francisco) nos llevaba a un área cerca, de unos 15 metros y nos hacía saber que esa era la zona, pero nosotros decidimos limpiar toda el área hasta que se dio con el punto exacto de donde estaba enterrada la cabeza de Karla Estrada”, explicó el comisionado.Lafue hallada en un hueco de 18 centímetros de profundidad.Por su parte, la señora Luz Marina, madre de Karla, dijo que no creé en el perdón que el femicida pidió a sus hijas y exige que pague su condena en el Sistema Penitenciario Nacional “La Modelo” y no en la cárcel de Granada a como lo pidió su abogado.