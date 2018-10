CXL NIEGA QUE ASESINO DE CANDIDATA DEL PLC SEA DE SU ESTRUCTURA

(CXL) afirmó queseñalado de matar a, candidata a vicealcalde del municipio de(Jinotega) por el(PLC), no pertenece a sus estructuras, ni es candidato a Concejal. Salgado fue asesinada la noche del sábado en. La candidata recibió un balazo en el tórax cuando regresaba en una caravana, en ese momento fueron atacados a balazos supuestamente por, presunto activista decandidato a Alcalde del municipio depor CXL, afirmó que el PLC inició provocaciones a eso de las 11:00 de la mañana del pasado sábado, cuando la caravana de CXL se movilizaba desdehacia Ayapal, pues la Policía autorizó que se dieran actividades de ambos partidos al mismo tiempo.“Queremos dejar claro que, Lester Tinoco no pertenece a las estructuras de nuestro partido, ni tampoco es candidato a ningún cargo de nuestro partido a como lo ha dicho el PLC. De esta situación ha querido sacar ventaja y están queriendo ellos ponerse como víctimas ante tal suceso y sacar provecho a esta situación”, expresó Torres. “Yo estuve personalmente en esa actividad, eso se después de que se había terminado las dos concentraciones, nadie debe de hacer politiquería de esto, y lo que tenemos que hacer es reflexionar, esto es una lucha cívica y no pueden pasar este tipo de situaciones”, dijo, directivo de CXL.En el tiroteo, también resultó herido el adolescente, quien recibió un impacto de bala en la cabeza y se encuentra delicado en un hospital de Managua. Por su parte, elseñaló ade haber iniciado las agresiones. “No es cierto, nuestra gente es testigo de que fue él (Erling Torres) el que inició, y de hecho está conocido que Erling Torres es el candidato más violento que tenemos ahí en San José de Bocay. Hay que ser claros, somos amigos, conocidos desde antes, lo apoyamos en la casilla 1 cuando fue Alcalde por el PLC, él decidió irse a otro partido, él es libre de decidir lo que quiera”, dijo, padre del adolescente Ervin Duarte. “Ante la gravedad de la situación ahora ellos se tratan de lavar las manos, diciendo que el muchacho (Lester Tinoco) ya no tiene la afiliación al partido político CXL. La verdad que sí es irrefutable de que sí es de CXL. Nosotros estamos recabando las pruebas suficientes para presentarlas en su momento porque el PLC está decidido a que la justicia se imparta y que caiga el peso de la ley sobre esta persona”, señaló, jefe de la bancada del PLC. “Un miembro de Ciudadanos por la Libertad está instando a sus seguidores a actuar violentamente, un directivo de Ciudadanos por la Libertad, me reservo el nombre porque las investigaciones lo van a dar”, aseguró la diputada. La candidatafue enterrada este lunes en Matagalpa, mientras tanto laquien hasta el momento se encuentra prófugo.