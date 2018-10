Luego del contundente nocaut que recibió Román “El Chocolatito González” por parte de por el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, los comentarios de los cronistas deportivos no se hicieron esperar, como el de Edgar Tijerino, quien lamentó el fin que tuvo el púgil en la pelea. “Si Román lo decide, no es el fin. Pero alguna explicación debe tener la falta de todo lo que antes le sobró. Una rareza, sin pies ni cabeza. Aunque los hechos son testarudos, hay algunos que cuesta creerlos, como este derrumbe de Román. Como duele lo de Chocolatito, y mucho. Nunca imaginé verlo así. Yo también me siendo noqueado. Los huesos del país están sudando”, dijo Tijerino “El Chocolatito” González luego de su pelea manifestó que durante la pelea que “estábamos intercambiando golpes, pero los suyos eran más fuertes que los míos, y me pegaba duro. Sus golpes son más fuertes que los míos” admitió Román ante los periodistas. Te puede interesar: ROMÁN "CHOCOLATITO" GONZÁLEZ ANUNCIA SU RETIRO DEL BOXEO Hace unos meses la madre de Román, Lilliam Luna, manifestó a 100% Noticias que su hijo pronto se retiraría del boxeo para dedicarse a los negocios.