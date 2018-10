10, Septiembre, 2017 10, Septiembre, 2017 5:03 a.m. 5:03 a.m.

HOMBRE SE LANZA AL PAPAMÓVIL Y CASI ES EMBESTIDO

El viaje del papa Francisco a Colombia estuvo a punto de acabar en tragedia. Un hombre se salvó en el último momento de ser arrollado por el papamóvil, el vehículo en el que se desplazó el Pontífice durante su viaje por el país esta semana. El incidente, que fue grabado en vídeo y publicado en YouTube, ocurrió en las calles de Villavicencio, en el centro de Colombia, donde miles de fieles se acercaron para darle una calurosa bienvenida. En las imágenes se ve cómo un feligrés salta a la carretera y se arrodilla frente al coche en el que viaja el Papa, alzando los brazos en forma de súplica. La comitiva circulaba a una gran velocidad, por lo que el conductor del papamóvil no pudo frenar a tiempo y el hombre tuvo que apartarse para no ser atropellado. En cuanto el Papa se dio cuenta de lo ocurrido, se giró para comprobar si el feligrés estaba bien. Por suerte, no resultó herido y la caravana continuó el recorrido sin problema. La gran cantidad de personas que se acercaron para verle, sin embargo, hizo que el vehículo del Papa se detuviera momentáneamente. Algunos usuarios han criticado que la comitiva circulara a una gran velocidad a pesar de la multitud de gente que se había acercado para darte la bienvenida, y del peligro que podía suponer. En otro tramo, el vehículo del Papa y los agentes policiales que le acompañaban retomaron el trayecto a menor velocidad para evitar que el incidente del hombre se volviera a repetir. Algunos de los presentes recibieron al Pontífice con sus hijos en los brazos, con la intención de que recibieran la bendición papal. Funete: La Vanguardia