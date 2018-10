UNAN ELIMINA EXAMEN DE ADMISIÓN EN 11 CARRERAS MÁS

None

La), ha extendido a 35 las carreras que no tendrán examen de admisión, confirmó a 100% NOTICIAS, Hugo Gutiérrez Ocón, vicerrector de docencia de esta casa de estudios. El año pasado la UNAN, Managuaen 24 de las 136 carreras que oferta este centro de estudios, pese a una enorme ola de críticas de educadores quienes señalaron que generaría un supuesto déficit en la calidad del sistema educativo. En este año serán 11.Dentro de la lista de carreras a las cuales se eliminó el examen de admisión el año pasado incluíaEl vicerrector de la, Hugo Gutiérrez, manifestó en ese entonces que la normativa fue aprobada para promover las licenciaturas porque registran baja demanda y para combatir la deserción.Hugo Gutiérrez Ocón, vicerrector de docencia de la UNAN | Jefferson Cruz Díaz Este año a la lista se sumaron profesiones como economía, ingeniería agrícola, administración turística y hotelera,Del 11 al 15 de diciembre se aplicarán las prematrículas en la UNAN, Managua, y el próximo examen de admisión se realizará el 21 de enero del 2018. CARRERAS QUE NO HARÁN EXAMEN DE ADMISIÓN: 1. ECONOMÍA 2. ECONOMÍA AGRÍCOLA 3. INGENIERÍA AMBIENTAL 4. INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 5. EDUCACIÓN FÍSICA 6. INGENIERÍA AGRONÓMICA 7. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 8. INGENIERÍA INDUSTRIAL 9. TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA 10. INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 11. CIENCIAS NATURALES COSTOS DE LAS PREMATRÍCULAS 1. C$630 para colegios privados 2. C$320 para colegios públicos 3. C$750 para los nicas egresados en el exterior. PERÍODO DE PREMATRÍCULA EXTRAORDINARIA (Se cobra una multa por el atraso) 10 y 11 de enero del 2017 REQUISITOS: 1. Copia de cédula o certificado de nacimiento (únicamente para los menores de 16 años) 2. Cancelación del arancel antes descrito. 3. Título de bachiller o certificado de notas (si aún no ha egresado de la secundaria, quienes ya se recibieron en semestres anteriores, el título será el único documento aceptado). 4. 2 fotos tamaño carnet.

