SUGIEREN IMPULSAR UNA VEDA PARA LAS CONSTRUCCIONES EN LA CUENCA SUR DE MANAGUA

El exalcalde de Managua Dionisio Marenco durante la comparecencia en el programa de análisis IV Poder sugirió a las autoridades nicaragüenses impulsar una veda para las construcciones en la cuenca sur de la capital para evitar las inundaciones por las lluvias. Según Mareno, la veda consistiría ense pone en claro al Plan Japonés y decidir de una vez por todas si se prohíbe o no construir en determina zona. "Hay lugares que dicen que podés construir cualquier cosa siempre y cuando infiltrés el agua, esa podría ser una solución.pero no saque ni una gota de agua de su terreno para el siguiente", dijo el exalcalde quien además sugirió ampliar los principales cauces que cruzan la ciudad que cruzan el lago Xolotlán.Por su parte elevadió reaccionar al informe y a la propuesta de Marenco destacando que durante las últimas lluvias la infraestructura vial del país pudo soportar las condiciones que el resto de los países centroamericanos. "Yo veo que este tipo de situaciones suceden en todo los países de Centroamérica. No es que solo Nicaragua se inunda y otro no", dijo de forma escueta Aguerri. 100% NOTICIAS conoció por otra parte de un informe del asesor del Ineter José Milán, enviado a la presidencia de la República donde refiere queson el resultado de la falta de equilibrio entre el crecimiento económico y la inversión en materia ambiental. No es la primera vez que en Nicaragua se habla de una veda de la construcción, otra propuesta fue impulsada en 2008 pero unvotó la iniciativa elaborada por el ex alcalde Marenco y la exdirectora de Enacal, Ruth Selma Herrera.