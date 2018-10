ALERTA POR ENJAMBRE SÍSMICO EN EL PACÍFICO DE NICARAGUA

2:35 a.m.

Siete sismos de baja magnitud se han registrado durante el transcurso de este domingo en diferentes puntos de Nicaragua, según el monitoreo del Instituto Nicaragüenses de Estudios Territoriales (INETER). El primer seísmo se registró a las a la 1:44 a.m., a 48 kilómetros al sureste de Jiquilillo, en el departamento de Chinandega, y tuvo una magnitud deLos otros seis sismos ocurrieron cerca del volcán Cosigüina, en Chinandega. El de mayor magnitud ocurrió a las 6:17 a.m. y fue de 3.5 en la escala de Ritcher. El epicentro fue a 13 kilómetros al norte de Potosí.Algunos expertos han indicado que estos movimientos deberían ser considerados normales y la población no se debería alertar, pues la tierra libera la energía acumulada.

