PRESIDENTA DEL PLC SE DEFIENDE DE CRÍTICAS DE OPOSITORES

A las 7:00 a.m. se abrieron la mayoría de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en los departamentos de Nicaragua para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en estos comicios municipales. María Haydée Osuna, presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) acudió a votar esta mañana en el, ubicado en la capital de Nicaragua este domingo y aprovechó para responder a las críticas de la oposición del país quienes señalan estos comicios de fraudulentos y anómalos."Nosotros como partido político siempre hemos participado (en los comicios); y yo creo que no es fácil tener; que esos críticos, hagan su trabajo. Esto es la demostración de la fuerza de un partido. Los que hablan es porque no han hecho nada", dijo Osuna. La presidenta del PLC invitó a la ciudadanía participar "en esta fiesta cívica" y aseguró que "la culpa es de los ausentes", en referencia laEl proceso electoral ha iniciado sin incidencias relevantes en el país. En el departamento de León, el Obispo de la Diócesis, Monseñor César Bosco Vivas Robelo acudió a votar desde tempranas horas. https://twitter.com/100noticiasni/status/927168317818834944 De este proceso saldrán electos alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldesas y concejales de los 153 municipios, incluyendo los ubicados en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.

