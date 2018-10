POR PRIMERA VEZ ORTEGA HABLA SOBRE LOS QUE PROMUEVEN LA ABSTENCIÓN

FOTO: Cortesía

ROBERTO RIVAS TAMBIÉN CUESTIONA A QUIENES LLAMAN AL NO VOTO

El mandatario nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo asistieron este domingo a votar en los, vicealcaldes y concejales del país y por primera vez aprovechó para hablar sobre las personas que llaman a abstenerse en estas elecciones. "Hay algunos candidatos todavía con mensajes de guerra, pensando que con eso van a atraer votantes.", dijo Ortega quien aseguró que hay personas que aún "promueven la guerra y la abstención". "En Nicaragua quedó enterrada para siempre la guerra. Decidimos por el camino de las votaciones para definir autoridades", ha agregado el mandatario esta tarde luego de que ejerció su derecho al voto en una urna especial ubicada enOrtega de igual forma cuestionó a las personas que promueven no votar. "Qué hubiese pasado si hubiesen decidido abstenerse", dijo Daniel Ortega en referencia a comicios de 1990. "No hubiesen ganado", agregó."No hubiese llegado doña Violeta, no hubiese llegado el ingeniero Bolaños a la presidencia si se hubiese promovido la abstención", prosiguió Ortega. El presidente lamentó el incidente ocurrido en Estados Unidos esta tarde donde más deEn horas de la mañana el magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas arremetió de igual forma contra las organizaciones políticas opositoras alque han cuestionado los comicios municipales por —según ellos— estar viciado y ser fraudulento y los llamó “enemigos de la democracia”,“No se dejen llevar por aquellos enemigos de la democracia que continuamente abren sus parlantes en las pasarelas de la televisión, o medios de comunicación para tratar de desanimar a la gente que ejerza su derecho al sufragio”, espetó Rivas. El funcionario señalado por la oposición por ser supuestamente el artífice de los fraudes electorales dijo que hasta las 8:30 a.m., unos 380 mil ciudadanos ejercieron su derecho al voto.

