EL DIPUTADO DE LA COMISIÓN DE LA NIÑEZ EVITA HABLAR SOBRE MUERTOS A MANOS DEL EJÉRCITO

EJÉRCITO DE NICARAGUA NO SE PRONUNCIA

El diputado sandinista y presidente de la Comisión de la Mujer y la Niñez de la Asamblea Nacional, Carlos Emilio López Hurtado evitó responder a los cuestionamientos de 100%NOTICIAS sobre el enfrentamiento entre elque dejó como resultados seis muertos, dentro de ellos un niño y una fémina. "Este es un tema que no me compete sino con todo gusto (me refiero al tema)... es un tema que no me corresponde informar", ha subrayado el legislador. El Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez ha pedido a la institución castrence esclarecer la muerte de estas seis personas y ha cuestionado el cómo hay entre los muertos dos niños y una mujer. “Es algo indignante y doloroso la muerte de seis nicaragüenses en La Cruz de Río Grande. El Ejército de Nicaragua debe esclarecer totalmente este hecho sangriento. Es algo gravísimo. ¡La vida de los seres humanos es sagrada!”, escribió Báez en su cuenta de Twitter.La única voz que hasta el momento ha hablado es la del jefe del Sexto Comando Militar Regional, Marvin Paniagua quien explicó que el tiroteobanda delicuencial que “era el terror de los productores de la zona, sobre todo en las comunidades del Gamalote, Bethany, y San Pablo 22, en donde se dedicaban a robar ganado”. 100% NOTICIAS buscó la versión del Ejército de Nicaragua en Managua pero indicaron que no había ninguna persona que pudiera hablar al respecto. El enfrentamiento se dio el pasado 12 de noviembre y ocurrió entre los municipios de Paiwas y la Cruz de Río Grande, en la región autónoma del Caribe Sur.

