no cumplía con los requisitos establecidos en la ley". La Comisionada Mayor Vilma Rosa González, Jefa de la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional indicó que las féminas estaban en la vía pública, frente al colegio Teresiano en la Carretera Managua a Masaya y el sector de la Rotonda Rubén Darío "afectando el orden público, la libre movilidad de las personas, obstaculizando la realización de actividad económica, comercial, financiera y de recreación". Lea: Tensión en marcha de las mujeres La Policía Nacional se pronunció este sábado sobre la marcha que unas 500 mujeres intentó realizar en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer indicando que la movilización "

La activista defensora de los derechos de las mujeres, Sandra Ramos catalogó el bloqueo a la marcha como “violencia institucional”, por no permitir la movilización y agregó que cuando el Estado de Nicaragua “resuelva este problema (misoginia), posiblemente no tengamos necesidad de salir a las calles”. En la rotonda de Metrocentro, en Managua los antimotines acordonaron a un grupo de mujeres que se apostó con mantas exigiendo el cese de los feminicidios, así como justicia en el caso de dos menores de edad que perecieron en un supuesto enfrentamiento entre el Ejército de Nicaragua y una presunta banda de “criminales” en La Cruz de Río Grande, en la Región Autónoma del Atlántico Sur. La marcha logró avanzar hasta los semáforos del Ministerio Público debido al bloqueo de antimotines. La excandidata a la vicepresidencia de laVioleta Granera expresó a 100%NOTICIAS que no necesitan obtener permisos para una marcha pacífica, y agregó que pese a ello si solicitaron permisos.

