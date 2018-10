LÍDER ANTICANAL DENUNCIA SUPUESTA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO

Francisca Ramírez, principal rostro delen donde están agrupados cientos de campesinos, denunció este lunes ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), una supuesta campaña de difamación y desprestigio en contra de ella y en contra de Mónica López. "Dicen de que somos agentes del gobierno, de que estamos recibiendo plata, que tenemos intereses; hoy queremos dejar muy claro que nunca he tenido ni una donación de ninguna organización, ni partidos políticos, porque no dependo de partidos, dependo de la lucha campesina que tenemos", declaró esta mañana Ramírez quien se encuentra conjunto a su familia por medio de una orden de laWilfredo Navarro, aliado del FSLN acusó a doña Francisca de ser "manipulada" por el MRS De acuerdo con Mónica López, quien funge como asesora legal del movimiento campesino, la supuesta campaña de desprestigio en donde señala a presuntos "aliados políticos" del gobierno, incluyen divulgación de documentación difamatoria, campaña de convencimiento hacia líderes territoriales, acciones de desinformación,, así como acciones de vigilancia. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, indicó que solicitaría medidas cautelares ante la CIDH, a favor de Baltodano, y agregó que pondría al tanto al organismo sobre la situación de Ramírez. "No respetan las resoluciones ni de la Comisión de Derechos Humanos", indicó. Al respecto elaseguró que la líder anticanal "no es más que un instrumento de manipulación de la organización política MRS (Movimiento Renovador Sandinista). "Hay gente que tiene sueños de opio; y viven en un mundo paralelo. Porque tanto doña Francisca Ramírez no es más que un instrumento de manipulación del MRS; y esta hija de Mónica Baltodano, lo que debiera de hacer esta muchacha es obligar a su parienta a que devuelva las propiedades donde tienen a (la fundación) Popol nap, o popol pul; y en segundo lugar esa persecución es ‘delirium de persecución’ ", dijo Navarro.

