MARÍA FERNANDA FLORES PODRÍA POSTULARSE COMO PRESIDENTA DEL PLC

La diputada María Fernanda Flores, esposa del caudillo y expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, podría postularse para ocupar la presidencia del Partido del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), esto a petición de las bases del partido.

ALEMÁN: "NO ES EL MOMENTO DE MARÍA FERNANDA"

Durante el programa 100%ENTREVISTAS, dirigido por la, Lucía Pineda Ubau, María Fernanda Flores indicó que aunque aún no ha tomado la decisión de asumir la presidencia del PLC, ella trabaja "sin título o una posición". "Para buscar unidad no necesitás un puesto, un título... yo tengo muchos años de trabajar (como) militante en el PLC. Gracias a Dios la gente ha reconocido mi trabajo, mi esfuerzo desde cuando me vieron luchar durante todas las adversidades que me tocó vivir defendiendo y aclarando los conceptos falsos que en su momento se acusaban a mi esposo", indicó Flores en referencia a las acusaciones por corrupción contra el expresidente Alemán. Flores quien estuvo a la par de Alemán en el periplo en donde se le investigó por los cargos que se le acusaban, indicó que con la misma manera y pasión lucharía por ver una unidad en la política liberal. "Quiero renovar mi partido, yo creo que el PLC está teniendo hoy una oportunidad que no la ha tenido en muchos años. Tenemos la gran responsabilidad del 50% en todo el tendido electoral", añadió Flores este martes.

Al respecto el expresidente Arnoldo Alemán afirmó que su esposa cuenta su respaldo si quiere lanzar su candidatura por la presidencia del PLC, sin embargo consideró que aún no es el momento.

"La aconsejaría que abandone el lugar que tiene en Managua (diputación) y recorrer el país para llevar ese mensaje de esperanza y decir al pueblo de Nicaragua si hay quién pueda restituir y reemplazar a este sistema que ha sido de desgracia para el pueblo de Nicaragua", ha dicho Alemán. El 11 de julio del año 2018, los convencionales del PLC elegirán a la nueva junta directiva que regirá los hilos de ese partido por los próximos 5 años en donde actualmente María Fernanda es vicepresidenta de

