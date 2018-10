MEDALLISTAS TICAS ENFERMAS POR CONSUMIR AGUA CONTAMINADA CON MATERIA FECAL DURANTE JUEGOS CA

6:54 a.m.

LasMilagro Mena y Adriana Rojas, ganadoras de las medallas de oro y plata en el ciclismo de montaña femenino, en los, se enfermaron supuestamente por consumirmientras recorrían las calles de Managua en la competencia, señala el medio tico La Nación. Las deportistasy pasaron la noche del martes en un hospital capitalino.La competencia donde las ciclistas obtuvieron sus medallas ocurrió el pasado domingo, las atletas pasaron durante un tramo de la competencia por unos, lo cual ocasionó que se sintieran mal al día siguiente. Tuvieron que ser atendidas por los médicos de la delegación y más tarde trasladadas al centro médico, indicó a La Nacion el delegado de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI),“El agua donde pasaron Milagro y Adriana estaba muy contaminada. Son aguas residuales de los barrios que están cerca del Malecón del Paseo Xolotlán, que corrieron por las calles tras la fuerte lluvia del sábado. Las muchachas empezaron a sentirse mal, sobre todo Adriana, con dolor de cabeza y cuerpo. Después empezaron con la diarrea y vómito, por lo que se tomó la decisión de llevarlas al hospital para realizarles unas pruebas y conocer su estado”, contó Múnich.“En el hospital les pusieron suero intravenoso para hidratarlas. El procedimiento es justificado por su estado, porque es claro que no se han sentido bien y lo primero es su salud. Ellas fueron atendidas por un asunto de seguridad con los otros compañeros, por ser una enfermedad viral, pero no corren ningún peligro. Si no están bien, correríamos con cuatro o cinco ciclistas”, añadió Múnich. El medio tico también reporta que otros ciclistas llamados Andrey Fonseca y Carlos Herrera, también han padecido los mismos síntomas, además menciona a un corredor hondureño afectado. Fotos: Jairo Cajina

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!