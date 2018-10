OPOSITORES ACEPTARÁN SER JURAMENTADOS POR ROBERTO RIVAS

El próximo 20 de enero, el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas juramentará a los concejales y alcaldes electos en las pasadas elecciones de noviembre. Pese a las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos y las críticas que ha despertado la figura del magistrado Rivas, los más de 900 concejales y 15 alcaldes de la oposición acudirán a dicha juramentación. Para los directivos de los Partidos Ciudadanos por la Libertad (CXL) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la figura de Rivas no afecta la juramentación de los concejales y alcaldes que fueron electos por el pueblo en las urnas. “A nosotros no nos ha electo Roberto Rivas, nosotros me refiero a los concejales y a los alcaldes salieron de la elección del voto popular de la gente en cada municipio”, dijo Léster Flores, Secretario de Organización del PLC. “Los que salieron electos, salieron electos por la decisión de un voto de los municipios, un voto de la gente y ellos tienen que asumir su responsabilidad independientemente que si Roberto Rivas va a estar un día más, un mes más aquí, o qué tiempo”, señaló Adán Bermúdez, Vicepresidente de CXL. No obstante hay algunos opositores que cuestionan la pasividad de dichos partidos. “Si nosotros estuviéramos en esa situación, pues seguramente que no aceptaríamos una juramentación de un señor que no sólo está cuestionado a nivel internacional, si no que esta cuestionado como lo más importante a nivel nacional”, señaló Violeta Granera, Coordinadora Nacional del Frente Amplio por la Democracia (FAD). El pasado 22 de diciembre a través de la aplicación de la Ley Magnitsky, Estados Unidos congeló los bienes y activos de Roberto Rivas a quienes considera un personaje corrupto y violador de los Derechos Humanos.

